Суд обязал ОГП зарегистрировать производство по факту заведомо незаконного привлечения Загуменного к уголовной ответственности

Суд принял решение, которым обязал Офис Генерального прокурора зарегистрировать уголовное производство по факту заведомо незаконного привлечения к уголовной ответственности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Видео дня

Об этом пишет пресс-служба КГГА со ссылкой на Дмитрия Загуменного.

Он напомнил, что 30 сентября 2025 года ему вручили письменное подозрение.

"По версии следствия, я якобы в неустановленное время, в неустановленном месте и вместе с неустановленными лицами подделал документы, которые стали основанием для служебной командировки. За все время расследования никто даже не попытался дать ответы на эти ключевые вопросы", – отметил руководитель аппарата КГГА.

По словам Загуменного, сразу после вручения подозрения начала распространяться информация о якобы "частных поездках" по поддельным документам. В то же время, когда в суде появлялись свидетели, готовые подтвердить служебный характер командировок, сторона обвинения заявляла, что это "не имеет отношения к делу".

"Я убежден: в этом деле речь идет не о поиске правды. Цель – публично дискредитировать меня и отстранить от выполнения должностных обязанностей. Суд видит очевидные факты незаконного преследования и обязал зарегистрировать производство относительно незаконных действий со стороны обвинения", – отметил Дмитрий Загуменный.

Он выразил убеждение, что в Украине недопустимо привлекать к уголовной ответственности и дискредитировать людей за четкую позицию в отстаивании интересов общества, а не интересов временных назначенцев.

"Я продолжаю защищать свое имя и свою репутацию законным путем. О дальнейших шагах буду информировать", – написал Загуменный.