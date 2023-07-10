Столичные власти обязали 'Будинформ' укрепить опасный участок Кловского склона

На прошлой неделе рабочая группа Киевского городского совета при постоянной комиссии по вопросам архитектуры и градостроительства приняла решение, которым компании-арендатору земельного участка возле оползнеопасной части Кловского спуска ООО "Будинформ" предписывается в кратчайшие сроки произвести укрепление склона и обеспечить техническое обслуживание противооползневых сооружений.

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Об этом сообщает издание "КиевВласть".

В ходе заседания рабочей группы, созданной постоянной комиссией Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям, депутаты проголосовали четыре вопроса, которые должны обезопасить Кловский склон и многоквартирные дома на прилегающей территории.

Склон уже отметился схождением почвы в 2016 году, а в 2023-м был признан опасным в результате обследования специалистами "Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций".

"В ходе обсуждения Председатель рабочей группы проинформировала присутствующих, что по результатам предварительных заседаний указанной рабочей группы были исследованы все поступившие на обработку документы и на сегодняшний день проводится подготовка мероприятий по инженерной защите территории от оползней и оползней Кловского склона в районе размещения земельного участка ул. Мечникова, 7-Б, землепользователем которой является ООО "Будинформ", - говорится в соответствующем документе.

Присутствующими и приглашенными на комиссию стали представители УК "Киевавтодор", КП "СУППР", инициативной группы "Клов", жители домов по ул. Марьяненко, 14, представители ОО "Не молчи" и ООО "Будинформ" .

Отмечается, что были рассмотрены на комиссии и материалы, которые подготовили в январе-феврале 2023 г. специалисты ГП НИИСК. На склоне ими было проведено комплексное визуальное и инструментальное обследование частично выполненных конструкций подпорных стен и участка склона между домом № 7-А на ул. Мечникова и №14 на ул. И. Марьяненко.

Анализ результатов обследований состояния конструкции полуразрушенной гравитационной подпорной стены, со стороны дома № 7-А на ул. Мечникова показал, что стена под действием горизонтального давления грунта со стороны склона претерпела сдвиг из своего исходного положения в сторону дома. […] Территория участка склона является зоной активного ярообразования вследствие водяной эрозии. Указанные процессы существенно влияют на эксплуатацию существующих коммуникаций по склону, а также вследствие вымывания и переноса грунта по склону и на прилегающую территорию к дому № 14 на ул. И. Марьяненко и №7 на ул. Мечникова З", - говорится в документе.

Депутаты пришли к согласию, что ООО Будинформ как землепользователь указанного участка должен выполнить организацию поверхностных стоков с подключением к существующей системе водоотвода, привести в рабочее состояние существующие сети дождевой канализации, осуществить укрепление склона на арендованном земельном участке и прилегающей территории.

Депутаты также требуют от застройщика закончить строительство железобетонных подпорных стен из буронабивных свай согласно проекту, также закончить работы по реконструкции сетей дождевой канализации и дренажной системы в верхней части склона со стороны дома № 14 на пер. И. Марьяненко, согласно проекту; выполнить ремонт гравитационной стены и строительство дренажной системы в нижней части склона; провести ревизию и ремонт труб сетей дождевой канализации; выполнить противооползневые мероприятия участка склона и т.д.