Столичные власти не согласовывали проведение Марша Равенства в метро: организаторов просят выбрать новую локацию

Власти столицы не согласовывали проведение Марша Равенства в метро. Поэтому организаторов попросили выбрать новую локацию для проведения мероприятия по соображениям безопасности.

Об этом сообщили в КГГА. Кроме того, отметили, что в случае проведения марша ответственность за соблюдение всех мер безопасности возлагается исключительно на организаторов.

В КГГА также опровергли информацию, которую распространили некоторые Telegram-каналы, о якобы остановке движения метро на время проведения Марша Равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета. Там отметили, что эти заявления совершенно не соответствуют действительности и, очевидно, призваны взбудоражить общество и дестабилизировать ситуацию в столице.

"Мы понимаем, что правозащитные и информационно-разъяснительные меры, направленные на утверждение равенства, важны и в условиях военного положения. Однако Киевский метрополитен – объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города, это всегда территории повышенного риска. Мы не можем подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров. Поэтому, чтобы избежать возможных провокаций, не можем разрешить проведение Марша Равенства в метро", – пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как отметили в Департаменте молодежи и спорта КГГА, массовые мероприятия во время действия правового режима военного положения в Украине могут проходить только при обязательном соблюдении всех требований мер безопасности и законодательства Украины. Там также рекомендуют воздержаться от проведения мероприятий, предусматривающих скопление большого количества людей.

Напомним, 30 мая стало известно о том, что в Киеве 16 июня состоится Марш Равенства, который в последний раз проходил в 2021 году. Отмечалось, что из соображений безопасности предварительно его будут проводить в метрополитене.

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