США предупреждают о возможных нападениях на прайды ЛГБТ по всему миру

Госдеп США официально предупредил о возможной опасности во время мероприятий "Месяца Гордости" по всему миру. Считается, что террористические организации попытаются атаковать акции ЛГБТ-сообщества.

Власти призвали находящихся за рубежом граждан США "проявлять повышенную осторожность" в "местах, которые часто посещают туристы, включая прайды". Аналогичное предупреждение было сделано и правоохранительными органами США – уже для людей на территории Соединенных Штатов.

В июне ежегодно по всему миру проводят месяц прайдов за права ЛГБТ-сообщества. Организаторы "Месяца Гордости" проводят марши равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества во многих городах. Даже киевский прайд в 2023 году был проведен, правда, в Лондоне.

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заявили: "Иностранные террористические организации или их сторонники могут попытаться использовать увеличение количества собраний, связанных с предстоящим месяцем прайдов в июне 2024 года".

ФБР и правоохранители отметили, что есть сообщения от террористической группировки ИГИЛ ("Исламское государство") "с риторикой против ЛГБТКИ+". Соответствующие призывы против ЛГБТ подхватили не только исламистские, но и ультраправые экстремисты.

Как сообщал OBOZ.UA, Православная церковь Украины не будет позволять священникам благословлять однополые браки. Это противоречит христианскому учению, заявил предстоятель ВЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он отметил, что соответствующее решение было принято на последнем поместном соборе ПЦУ.

Ранее глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав заявил, что в Украине не намерены благословлять однополые пары. Такую позицию церковь придерживается, несмотря на утвержденную Папой Римским Франциском декларацию Fiducia Supplicans.

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