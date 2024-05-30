Впервые с 2021 года: в Киеве проведут Марш Равенства в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества

В Киеве 16 июня состоится Марш Равенства, который в последний раз проходил в 2021 году. По соображениям безопасности предварительно его будут проводить в метрополитене.

Об этом сообщили в пресс-службе КиевПрайда в социальной сети Facebook и Instagram. В мире с 1 июня начинается прайд-месяц в поддержку прав ЛГБТК+ сообщества.

"16 июня в Киеве состоится Марш Равенства. Где? В каком формате? Безопасно ли это во время Великой войны? Мы продумали все риски и вызовы, поэтому Марш точно состоится. Мы сделаем все, чтобы он проходил в максимально безопасных условиях", – говорится в сообщении.

В последний раз Марш проходил в Киеве еще в 2021 году.

СМИ сообщают, что в этом году, в результате войны в стране, Марш Равенства будут проводить в киевском метро. Пока команда КиевПрайда ведет переговоры с военной администрацией столицы. Однако в мероприятии сможет принять участие ограниченное количество людей – не более 500 человек.

Кроме того, 9 июня в столице будет проведен благотворительный фестиваль, в частности, с лекциями, воркшопами, мастерскими, арт-программой. Отметим, 1 июня в мире начинается прайд-месяц, в течение которого в разных странах традиционно проводятся мероприятия по поддержке прав ЛГБТК+ сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, Госдеп США официально предупредил о возможной опасности во время мероприятий "Луны Гордости" по всему миру. Считается, что террористические организации попытаются атаковать акции ЛГБТ-сообщества.

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