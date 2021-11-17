Стоимость проезда в Киеве поднимать до 20 гривен не будут: Кличко назвал детали решения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что цены на проезд в столичном транспорте до конца отопительного сезона не будут подниматься. То есть цены останутся неизменными до апреля 2022 года.

Об этом глава города сообщил на своем канале в Telegram в среду, 17 ноября. Он подчеркнул: вопрос об изменении стоимости проезда вынесен на обсуждение.

"Это – проект. А не принятое решение!" – подчеркнул мэр.

Он рассказал, что столичный метрополитен и "Киевпасстранс" обратились к КГГА и заявили, что тарифы на перевозку в коммунальном транспорте не соответствуют себестоимости. Также Кличко отметил, что выросли цены на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

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"Мы поставлены перед выбором, или увеличивать цифры в платежках за коммуналку, или повышать плату за проезд. Потому что весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?" – написал мэр.

В то же время он добавил, что понимает насколько чувствителен вопрос стоимости проезда для киевлян.

"Как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!" – говорится в сообщении городского главы.

Ранее первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник сообщил, что в Киеве планируют повысить цены на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Стоимость одной поездки должна составить 20 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, частные перевозчики пока не собираются рассматривать варианты повышения цен на проезд в маршрутках Киева. На данный момент для них этот вопрос не актуален.