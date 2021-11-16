В Киеве повысят стоимость проезда: названа дата и цена

В Киеве планируют повысить цены на проезд в общественном транспорте с 1 января 2022 года. Стоимость одной поездки составит 20 гривен.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. По его словам, последнее повышение тарифов было в 2018 году.

"По расчетам КП "Киевпасстранс", экономически обоснованный тариф в наземном транспорте сегодня составляет 22,30 грн. По расчетам КП "Киевский метрополитен", обоснованный тариф в метро – 22 грн. Однако мы понимаем, что это большая финансовая нагрузка на пассажиров, поэтому при расчете новых тарифов одна из задач – оставить транспортные услуги дифференцированными с системой скидок", – отметил Поворозник.

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Он уточнил, что одна поездка в общественном коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 гривен. В тоже время пассажиры смогут сэкономить.

"После повышения тарифа на пользование общественным транспортом стоимость проезда для владельцев карты киевлянина (не имеющих права на бесплатный проезд) составит 12 гривен независимо от количества поездок. Пассажиры, пользующиеся месячными проездными билетами, будут платить за проезд от 14,20 до 14,50 грн в зависимости от вида проездного. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 грн", – резюмировал Поворозник.

Он подчеркнул, что город сохраняет льготы для всех социально уязвимых категорий населения. Установить новые тарифы планируется с 1 января 2022 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине перевозчики пересмотрели тарифы на длинные маршруты (пригородные) накануне ожидаемого локдауна. В среднем цены выросли до 20%.