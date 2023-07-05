Стало известно имя мужчины, который мог устроить взрыв и захват заложника в Шевченковском суде

Стало известно имя мужчины, который мог устроить взрыв в здании Шевченковского райсуда Киева и захватить в заложники конвоира. Это может быть обвинен в совершении теракта возле Верховной Рады Украины 31 августа 2015 Игорь Гуменюк.

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Об этом сообщают некоторые украинские СМИ со ссылкой на источники правоохранительных органов. Гуменюка судят за то, что он бросил боевую гранату у нацгвардейцев, охранявших здание парламента во время митинга, организованного партией "Свобода", что привело к гибели четырех человек и ранению десятков.

"Обвиняемый Гуменюк, который под Радой 31 августа 2015 года совершил теракт, взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял конвоира в заложники", – пишут СМИ со ссылкой на источники.

Источник OBOZREVATEL подтвердил, что речь идет именно о Гуменюке. Сегодня в Шевченковском суде в 15:00 должно было начаться заседание по его делу.

Взрыв в здании Шевченковского райсуда, по данным КГВА, раздался в 17:20.

"По предварительной информации, военнослужащие конвойной службы НГУ привезли в помещение Шевченковского суда столицы подсудимого, который по неустановленным обстоятельствам взорвал в помещении суда (предварительно туалет) неизвестное взрывное устройство. Работают все экстренные службы. Информация будет обновляться", – отметили в КГВА.

На месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи. Территорию вокруг здания суда оцепили силовики.

Бойца батальона "Сич" Игоря Гуменюка 1994 года рождения обвиняют в том, что он бросил гранату в толпу нацгвардейцев во время протестов и стычек под парламентом 31 августа 2015 года.

Тогда Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации – об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Это было частью взятых на себя Украиной обязательств по Минским соглашениям.

Поэтому партия "Свобода" устроила под зданием ВРУ митинг, во время которого произошли столкновения митингующих с правоохранителями. Также под парламентом взорвали гранату, что повлекло за собой гибель четырех нацгвардейцев в возрасте 20-25 лет. Еще 65 военнослужащих получили огнестрельные ранения и телесные повреждения разной степени тяжести.

Гранату, по версии следствия, бросил Гуменюк. Также обвинение предъявили бойцу добровольческого батальона "Карпатская Сечь" Сергею Крайняку (1994 г.р.). Крайняк якобы зажег дымовую шашку, помогая Гуменюку совершить взрыв.

Обвиняемые свою вину отрицали и обвиняли правоохранителей в том, что в СИЗО из них "выбивали" признание.

Дело с августа 2016 г. рассматривается в Шевченковском суде Киева. В январе 2018 года суд постановил проводить рассмотрение в закрытом режиме по просьбе потерпевших.

От двух потерпевших поступило письменное заявление, что присутствующие в судебном заседании лица выражают угрозы и оскорбления в отношении них и их погибших сыновей.

Суд постановил проводить закрытые заседания для обеспечения прав и интересов потерпевших, но ввиду общественного резонанса поручил судебной администрации онлайн-трансляцию процесса.

В феврале 2022-го суд возобновил публичные слушания после того, как возникла техническая проблема с трансляцией заседаний в интернете.

Напомним, ранее стало известно, что в Шевченковском суде Киева прозвучал взрыв. На месте работают экстренные службы. По состоянию на 18:00 информация о пострадавших уточнялась.