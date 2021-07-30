Спорткластер на ВДНГ, созданный в рамках 'Большой стройки', займет 22 га: что там будет

В рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина" на ВДНГ в Киеве будет создан крупнейший и самый современный в Украине спортивный кластер. Первая зона этого пространства начнет принимать посетителей уже этим летом.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко.

"Представьте себе масштабы: весь кластер займет 22 гектара территории ВДНГ. Уже в этом году проект будет реализован на 11 гектарах", – написал он.

В четверг, 29 июля, состоялась презентация концепции этого масштабного объекта, которую разработала компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

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Кластер будет включать в себя беговые и велодорожки с профессиональным покрытием, локации для занятий TRX, кросфитом, йогой и фитнесом, оборудованные зоны с тренажерами для силовых и кардиотренировок, столы для настольного тенниса, бассейн с трамплином, баскетбольные и футбольные площадки, скалодром, бетонный скейт-парк.

При этом особый акцент в процессе разработки концепции всего спортивного кластера был сделан на безбарьерности.

"Первой открытой зоной будущего спортивного кластера станет урбан-парк. Он начнет принимать посетителей уже этим летом", – рассказал Тимошенко.

По его словам, пространство урбан-парка на ВДНГ будет предназначено прежде всего для активных занятий уличными культурами, проведения батлов и джемов, проведения медийных и спортивных мероприятий. Частью этого пространства будет также Street Culture Hub – он объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины и известных атлетов, артистов и разнообразные команды.

По заданию президента Зеленского подобные объекты планируется создать в каждой области, заявил замглавы ОП.

"Спорт и здоровье становятся новым трендом в Украине", – констатировал он.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в рамках программы президента Зеленского "Здоровая Украина" планируется создать 873 "активных парков" и современных спортплощадок.