Скорость – в законе: в Киеве подписали меморандум о развитии легального автоспорта с участием команды 'На драйве'

В Киеве подписан Меморандум о сотрудничестве по развитию легального и безопасного автоспорта. Документ объединил продюсерскую команду первого украинского фильма об автогонках "НА ДРАЙВЕ", Киевскую городскую военную администрацию и Управление патрульной полиции в городе Киеве.

Цель сотрудничества – перевести неформальные автогонки в правовое и безопасное русло, развивать культуру ответственного вождения, предотвращать ДТП, связанным с нелегальными заездами, и поддержать легальный автоспорт как социально полезную активность.

"Нелегальные гонки – это всегда риск для водителей и пешеходов. Наша задача – минимизировать эти угрозы. Если молодежь хочет скорости, она должна получить безопасный и контролируемый формат. Профилактика и партнерство – это залог успеха", – отметил во время подписания Меморандума начальник Управления патрульной полиции в городе Киеве Ярослав Курбаков.

Стороны договорились работать над определением официальных локаций для любительских соревнований, разработкой прозрачного регламента проведения мероприятий и обеспечением надлежащего уровня безопасности и общественного порядка.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подчеркнул: "Киев должен развиваться даже в условиях военного положения – но ответственно. Мы поддерживаем инициативы, которые формируют культуру безопасности и дают молодежи альтернативу стихийным практикам. Это пример того, как культура, город и безопасность могут работать вместе".

Пилот – уже в этом году!

Меморандум предусматривает запуск пилотного формата легальных любительских автосоревнований в Киеве с последующей оценкой результатов и возможностью масштабирования.

Продюсер фильма "НА ДРАЙВЕ" Алена Тимошенко отметила: "Мы снимали историю о молодежи, которая ищет свободу и адреналин. Но настоящая свобода начинается с ответственности. Этот меморандум – о том, чтобы энергия скорости имела легальное и безопасное пространство. Мы хотим, чтобы культура автоспорта в Киеве развивалась цивилизованно".

Режиссер ленты Артем Литвиненко добавил: "НА ДРАЙВЕ" – это кино о выборе. И для города важно создавать альтернативу стихийным гонкам. Если есть понятные правила и официальные площадки, это меняет саму культуру среды".

Кино, которое говорит с реальностью

"НА ДРАЙВЕ" – первый украинский полнометражный экшн об автогонках, события которого разворачиваются в современном Харькове во время войны. Лента сочетает динамичный жанр с темами идентичности, выбора и жизни "здесь и сейчас".

Фильм выходит в прокат 9 апреля 2026 года во всех кинотеатрах Украины.

2 апреля в большом зале Дворца "Украина" – на самом большом экране страны – состоится допремьерный показ фильма "НА ДРАЙВЕ" с красной дорожкой и участием команды ленты.

Начало в 17:00. Количество мест ограничено.