Ситуация со светом в Киеве улучшается: в YASNO дали обнадеживающий прогноз

Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. Однако с потеплением можно рассчитывать на улучшение ситуации.

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Об этом заявил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко. При этом он заметил, что резкого улучшения электроснабжения не будет.

"Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте",

Коваленко добавил, что снижение температуры может повлечь ограничение подачи электроэнергии. Однако система не остановится. Генерация продолжит работу и электроэнергия будет производиться.

"Но по всей вероятности, тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась", - отметил глава Yasno.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Потому свет планируют отключать также и в "серых зонах" графика.

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