YASNO: в Киеве будут отключать электричество во всех светло-серых зонах графика

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Поэтому электричество планируется отключать также и в "серых зонах" графика.

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Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"Объемы ограничений сейчас таковы, что свет, вероятнее всего, будет отключен в светло-серых зонах графика. Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас", - написал он.

Коваленко отметил, что генерация электроэнергии уже не увеличится, но потребление продолжает расти, поэтому дефицит растет.

Гендиректор Yasno объяснил, как распределяется электроэнергия между потребителями. По его словам, первой задачей по обеспечению светом является подключение критической инфраструктуры. Эти объекты должны быть заживлены непрерывно, поскольку они наиболее приоритетны. Обычно они потребляют около 25–30% от общих объемов.

Далее следует сбалансированно распределить остальную электроэнергию между бытовыми потребителями и предприятиями. И уже здесь "в ход идут очереди и группы".

На период новогодних праздников не отключали свет населению из-за отключения бизнеса. А после праздников электроэнергией снова начали обеспечивать бизнес и промышленность.

"Поэтому, как говорили в октябре, до конца марта нужно быть готовым к любым ситуациям", - подчеркнул Сергей Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине кафиры. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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