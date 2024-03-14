Ситуация на фронте сложная: Владимир Кличко в США говорил с политиками и представителями Пентагона о неотложной помощи Украине

Брат мэра Киева Владимир Кличко посетил США, где на разных встречах с политиками, конгрессменами и представителями Пентагона говорил о помощи, которая необходима Украине безотлагательно.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

"Мой брат Владимир посетил США, где говорил о помощи, необходимой Украине безотлагательно. В частности, прошли его встречи в Государственном департаменте США. Там он пообщался с руководителями структурных подразделений, отвечающих за сотрудничество с Украиной. А также – с главой протокола Госдепа Итаном Розенцвайгом. Владимир был приглашен на мероприятие с участием конгрессменов, представителей Пентагона и военных экспертов, а также представителей ведущих медиа. Также он выступил на панельной дискуссии на мероприятии по войнам в современном мире, в частности, в Украине. Мероприятие прошло в Центре иррегулярных войн, который финансирует Пентагон", – отметил мэр Киева.

"Владимир подчеркнул, что дальнейшая помощь партнеров, в частности, США критически важна. Потому что ситуация на фронте – сложная. Украинцы дерутся героически, но смогут защитить свое государство и мир в Европе в целом, только если у них будет достаточно оружия и боеприпасов. И каждый День задержки такой помощи играет в пользу российского агрессора", – написал Виталий Кличко.

Также во время этого мероприятия Владимир Кличко встретился с Нэнси Пелоси, бывшей спикершей Палаты представителей. Она заявила о дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. И заверила, что наше государство в ближайшее время получит необходимое оружие и финансовую помощь.

О необходимости помощи Украине говорил Владимир Кличко и в эфире американских телеканалов Fox News и CNN.