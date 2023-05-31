В сети появилось шокирующее видео падение обломков ракеты у маршрутки в Киеве. Видео

В сети опубликовали новые кадры падения обломков ракеты в Киеве во время очередного российского обстрела в понедельник, 29 мая. Части боеприпаса едва не попали в маршрутный автобус и легковушку, которые тогда проезжали рядом с местом происшествия.

Видео дня

Об этом сообщил OBOZREVATEL. К счастью, никто не пострадал (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Еще одно шокирующее видео падение обломков ракеты в Киеве. Пассажиры и водитель маршрутки и автомобилей родились в рубашке", – говорится в подписи к записи.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что маршрутный автобус выезжает на главную дорогу, проезжает под светофором, когда в следующую секунду рядом падает обломки горящей ракеты. Часть боеприпаса оборвала провода, но, к счастью, никого не травмировала.

Напомним, в Киеве в понедельник, 29 мая, раздались взрывы. По предварительной информации, украинская ПВО сбила вражеские ракеты. Позже стало известно, где именно упали обломки сбитых объектов.

В результате ночной атаки дронами со стороны страны-террориста РФ в Киеве во вторник, 30 мая, погибла 33-летняя женщина. Еще 9 человек были ранены. В Киевской области во вторник ночью, 30 мая, из-за падения обломков сбитых российских дронов в милицию поступило более 50 сообщений о повреждении имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили двух мужчин, снимавших работу украинских подразделений противовоздушной обороны. Событие произошло в понедельник, 29 мая.

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