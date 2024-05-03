Сильной, демократической и безопасной Европы без Украины как равноправного партнера быть не может, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко приехал в Париж, чтобы принять участие в саммите мэров, посвященном Дню Европы, который начнется 4 мая. Руководители европейских городов будут обсуждать будущее Европы и вызовы для ее демократических достижений накануне выборов в Европарламент.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"О будущем Европы и вызовах для ее демократических достижений накануне выборов в Европарламент будем говорить в Париже с мэрами европейских городов. Потому что популизм "накрывает" многие страны Европы и прогрессивные политики беспокоит эта ситуация, которая является реальной угрозой для соблюдения демократических принципов, – отметил мэр Киева.

Он рассказал, что в Париж уже прибыли мэры, в частности Копенгагена, Рейкьявика, Афин, Стамбула, Тираны, Сараева. Участие Киева в этом мероприятии свидетельствует, по словам Кличко, о том, что "сильной, демократической и безопасной Европы без Украины как равноправного партнера быть не может".

Виталий Кличко также сообщил, что в преддверии саммита состоялась совместная встреча мэров на политическом мероприятии Парижской социалистической федерации с участием мэра Парижа Анн Идальго и главы Французской социалистической партии, кандидата в депутаты Европарламента Рафаэля Глюксмана. Также состоится встреча с Еврокомиссаром по вопросам занятости и социальных прав Николасом Шмидтом.