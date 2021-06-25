''Любовь'' в Киеве: в сети показали, как во время Евро-2020 выглядят памятники фанатам сборной Швеции. Фото

23 июня Украина прошла в 1/8 Евро-2020 после победы сборной Швеции над Польшей со счетом 3:2. Подопечные Андрея Шевченко вышли в плей-офф среди команд, занявших третьи места.

Успех Швеции, а с ним и прорыв команды Украины спровоцировал бурю эмоций. Болельщики засыпали соцсети впечатлениями и комментариями, многие из которых имели и ироничный характер (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Шведы в Украине

Шведская сборная, а особенно их болельщики, достаточно популярны в Украине. Они единственные, кто во время Евро-2012 целой коммуной поселились в Киеве на Трухановом острове.

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Шведы стойко перенесли суровые условия лагеря на Днепре и были приветливы к киевлянам, чем и завоевали свою популярность. После Чемпионата Европы в 2012 году в память о скандинавах в столице остался памятник.

Лошадка Дала – один из национальных символов Швеции. Это фигурка лошади, которая является предметом народного промысла и одним из самых распространенных шведских сувениров. Ее имя происходит от названия провинции Даларна, где впервые начали изготавливать деревянные фигурки "лошадок".

Сейчас же памятник выглядит ''усталым''. Его нужно отмыть и заново перекрасить. На нем сегодня признаются в любви – нынче там написано: ''любовь''.

Еще один памятник установили на Трухановом острове в 2013-м.

Реакция украинцев на ''шведский подарок''

Украинцы достаточно иронично отреагировали на сообщение о выходе нашей сборной в следующий этап Евро-2020.

''Путевку нашли на помойке'', – пишут фанаты.

Часть болельщиков призывает дальше поддерживать украинскую команду и не учитывать такой способ прохождения дальше в турнире.

Веселую перепалку также устроили посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг и его польский коллега Бартош Цихоцкого.

Первый опубликовал в Twitter известный мем со строительной бригадой, где один работает, остальные наблюдают. В роли того, кто работает – шведы, а за ними наблюдают украинцы. Свою картинку дипломат подписал так: "Всегда рады быть полезными".

Польский посол ответил на шутку от шведа коллажем.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно с Швецией Украина сыграет в 1/8 финала. Матч запланирован на 29 июня, игра состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго, Шотландия.