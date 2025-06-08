Шестеро до сих пор в тяжелом состоянии: появились детали о пострадавших во время атаки дронов на Киев

За двое суток после массированной дроновой атаки войск РФ на Киев 6 июня в больницах остаются 18 пострадавших. Шестеро из них – до сих пор в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом утром 8 июня сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что той ночью Россия убила в столице трех человек.

"На сегодняшнее утро в стационарах больниц находятся 18 пострадавших в результате атаки врага на столицу в ночь на 6 июня. Шестеро из них – в тяжелом состоянии. Погибли три человека", – отметил Кличко.

Напомним, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. В ряде регионов зафиксированы разрушения, погибли и пострадали люди.

Так, в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Еще 14 чрезвычайников получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!