В ночь на 6 июня в Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Еще 9 чрезвычайников получили ранения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Страна-террорист РФ целенаправленно убивает украинцев.

"Очередная атака врага унесла жизни спасателей. Этой ночью ракеты, беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре. На каждый вызов о помощи выезжали экстренные службы - ГСЧС и полиция. К сожалению, снова имеем потери в семье МВД. В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", – сообщил Клименко.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в результате террористической атаки РФ погибли спасатели Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

"Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, вышедших на обычное дежурство, как обычно – в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей… И больше не вернулись… Сегодня мы – в скорби. Большая семья ГСЧС скучает. Это не просто урон. Это раны, которые будут болеть долго. Это еще не высохшие слезы. Это пустота, которую уже не заполнить", – добавили в ГСЧС.

Министр добавил, что также 5 спасателей травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 – ранены.

"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным присяге, преданным делу спасения. Быстрого выздоровления раненым. Цена нашего сопротивления - жизнь. Но и сила - в людях, которые держат страну, рискуя своим", - резюмировал Клименко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 6 июня, Россия осуществила массированную атаку по Украине, применив ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты, над отражением очередного вражеского нападения работали защитники неба. К сожалению, на утро известно о повреждениях из-за попадания и падения обломков в ряде городов, погибли и пострадали мирные жители.

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