Сбитие дрона над Киевом: в Воздушных силах опубликовали неожиданное объяснение

В четверг вечером над Киевом украинские защитники сбили беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2. Причиной этого было то, что дрон был неуправляемым и мог причинить вред.

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Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Отмечается, что 4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление Bayraktar.

"Поскольку неконтролируемое пребывание БпЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп. Цель – уничтожена!" – отметили в ВС Украины.

Там объяснили, что с техникой такие случаи иногда происходят. Вероятно, речь идет о технической неисправности. Пока причины сбоя в работе БпЛА устанавливаются.

В результате боевой работы и падения обломков жертв и пострадавших нет.

Следует отметить, что 4 мая в столице Украины произошли многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. Над Киевщиной было обнаружено несколько воздушных целей. В столице ПВО сбила вражеский дрон, его обломки повлекли за собой пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь 4 мая оккупанты третий раз с начала месяца атаковали Киев : силы ПВО сбили все "шахеды" и ракеты.

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