В Киеве раздались многочисленные взрывы: сбит БПЛА

В четверг, 4 мая, в столице Украины прогремели многочисленные взрывы во время воздушной тревоги. Над Киевщиной было обнаружено несколько воздушных целей. В столице ПВО сбила вражеский дрон, его обломки стали причиной пожара.

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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 20:00. Сообщения о взрывах начали поступать уже около 20:15.

Корреспонденты OBOZREVATEL сообщили о дронах в небе над Киевом. Местные жители рассказали, что слышали непрерывные взрывы в разных районах столицы, а также стрельбу.

В КМВА сообщили, что работает ПВО и призвали киевлян сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

Броварской городской совет в Telegram также сообщил о работе ПВО в Киевской области и призывал не выходить из укрытий в отбой.

"Над Киевщиной обнаружено несколько воздушных целей. Информации, что это "Шахеды", не поступало, – отмечают мониторинговые группы. Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях! Работают мобильные группы ПВО", – говорится в сообщении Броварского горсовета.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Луганской области и АР Крым.

В 20:33 объявили об отбое воздушной тревоги в Киеве.

Как сообщили в военной администрации, над столицей во время воздушной тревоги был зафиксирован вражеский БПЛА. Его сбила украинская ПВО.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе столицы начался пожар.

В КМВА уточнили, что огонь вспыхнул в нежилом помещении, пожар вызвали обломки сбитого вражеского беспилотника.

"В Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4 этажном здании. Площадь возгорания 50 м кв. За помощью к медикам никто пока не обращался", – сообщил Кличко.

Момент сбивания вражеского беспилотника по Киеву попал на видео. На кадрах видно, как украинское ПВО точным ударом сбило смертоносный дрон российских террористов.

Позже мэр Киева сообщил о пожаре и в Печерском районе столицы, который также был вызван падением обломков сбитого российского беспилотника. По словам Кличко, здесь возгорание произошло на небольшой площади.

По состоянию на 21.05 спасатели локализовали пожар в Соломенском районе столицы, сообщил Виталий Кличко. Он отметил, что разрушены конструкции здания на площади 150 кв.

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