С первых минут трагедии бросились на помощь: двое полицейских из Броваров рассказали, как спасали детей из огня. Видео

Двое украинских правоохранителей Андрей Рябоконь и Дмитрий Иванов одними из первых оказались на месте авиакатастрофы в Броварах, которая произошла в среду, 18 января. Они сразу бросились в детский сад, возле которого упал вертолет.

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Бодикамеры полицейских сняли первые минуты после крушения. Видео опубликовал в Telegram начальник Национальной полиции Киевской области Андрей Небитову четверг, 19 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно сильное пламя, дым и слышны крики людей. Рискуя собственной жизнью, Рябоконь и Иванов перелезли через забор, выбивали окна и двери в детский сад, чтобы помочь детям и воспитателям выйти из помещения.

Один из них рассказал, что в первые минуты трагедии был слышен сильный взрыв, поднялась волна огня, детали полетели под подъезд дома, расположенного рядом с садиком.

"Было много огня, после чего начали раздаваться крыть детей. Мы решили перепрыгнуть забор, мой коллега позвонил в экстренные службы", – сказал он.

В тот момент эвакуация уже началась, правоохранители помогали выводить людей.

"Когда перелезли через забор, я разбил окно и получил ранение руки, потом выломал дверь. Мы зашли внутрь. Дети, которые были менее шокированы, самостоятельно с воспитателями выходили из помещения. Другие дети плакали, мы их принимали из окон уже на улице. Первой вытащили девочку без одежды, только в памперсе. Я ее потом укрыл покрывалом и передал людям. Маленький мальчик вышел со мной", – вспомнил полицейский.

Людей также эвакуировали и со второго этажа здания.

"Потом проводили эвакуацию со второго этажа, там была воспитательница с ребенком, я оказал им помощь. Во вторую комнату зайти не смог, там было очень сильное пламя и высокая температура", – рассказал он.

Правоохранители вспомнили, как местные жители собрались на месте трагедии и помогали спасателям и полицейским вытаскивать людей. "Люди оказывали помощь, не растерялись, а поддерживали и помогали эвакуировать детей", – добавили они.

"Решимость, сила и устойчивость к риску ради спасения других – это качества, которые еще с детства закладываются родителями. Уверен, что руководители МВД гордились бы полицейскими, которые не колеблясь, бросились в пламя на помощь. Спасибо всем правоохранителям, спасателям и сознательным гражданам, которые в критический момент сделали все возможное для спасения потерпевших в этой страшной катастрофе", – написал Небитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Также известно, что вертолет, который утром 18 января упал в Броварах на Киевщине, предназначен для нужд ГСЧС. Во время полета, когда произошла крушение, он выполнял задание.