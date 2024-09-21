Руслан Кравченко: я работаю над тем, чтобы Киевщина была примером развития и восстановления даже в условиях войны

Киевщина не только выстояла во время нашествия российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения, она живет, восстанавливается и развивается в условиях войны. Восстанавливает разрушенную врагом инфраструктуру, развивает бизнес, оказывает помощь пострадавшим после каждого нового удара агрессора, помогает фронту, преодолевает энергетические вызовы.

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О том, какая работа проводится для того, чтобы Киевская область оставалась непоколебимой и продолжала развиваться даже вопреки войне, рассказал начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко в интервью OBOZ.UA.

– Руслан Андреевич, 1,5 года Вы возглавляете Киевщину. Это одна из областей, наиболее пострадавшая от рук российских оккупантов. Что стало самым большим вызовом для Вас? Ведь ущерб от российской агрессии колоссальный, но вместе с этим есть другие проблемы.

– Я всегда говорю, что каждый глава области – кризисный менеджер. Придя на эту должность из прокуратуры, я понимал, что времени на раскачку нет. Нужны эффективные и быстрые управленческие решения, которые дадут результат. Делаю все, чтобы Киевщина была примером, как можно даже в условиях войны, экономически развиваться, восстанавливаться и основное – обеспечить безопасность региона. Считаю, что смог скоординировать правоохранительные органы и усилить борьбу с коррупцией, наладить координацию между экстренными службами, структурами местного самоуправления, чтобы все мы работали на единый результат. Чтобы работали для людей.

В должности прокурора видел последствия российской оккупации и военных преступлений россиян. И знаю, что им придется отвечать за это. Справедливость восстановим. Восстановим и Киевщину.

– Давайте, прежде всего, о безопасности и обороне. Мы все помним февраль 2022-го и вторжение россиян с территории Беларуси. Сегодня активно по всей стране обустраиваются фортификации, в том числе и в Киевской области. Граница надежно защищена?

– Безопасность и оборона – это не только вопрос фортификаций. Это постоянная помощь военным, увеличение количества мобильных огневых групп в Киевской области, защита энергетических объектов, строительство укрытий. За последний год только из областного бюджета на помощь военным выделили более 600 млн грн. Активно в помощь присоединяются районы и общины Киевщины. Снабжаем дронами, автомобилями, топливом, такмедом. В первую очередь речь идет о наших подшефных бригадах – 72 им. Черных Запорожцев и 114 ТрО. Но также помогаем бригаде противовоздушной обороны, защищающей небо не только Киевщины, но и Киева; Нацгвардии, Силам специальных операций, разведке.

Нашим мобильным огневым группам вместе с районами и ответственным бизнесом передали 72 пикапа, на средства областного бюджета полностью оснастили их необходимыми средствами, районы и бизнес приобрели для них 5 микроавтобусов. Работаем над увеличением количества автомобилей.

Усиление систем ПВО – это один из основных вопросов, который поднимаю во время всех встреч с нашими международными партнерами, послами иностранных стран. Когда готовим вопрос для обсуждения, моя команда уже шутит, что прежде всего просим "гепарды" (немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка "Гепард". – Ред.). Будет их больше – будут наши защитники неба еще больше сбивать всего летящего.

Строим укрытие. В области их более 2 тысяч, подавляющая часть – почти 1,3 – в учебных заведениях. Жизнь нельзя поставить на паузу, равно как и обучение. Потому безопасность на первом месте. Кстати, могу точно сказать, что Киевщина в школах и садах имеет лучше всего обустроенные хранилища. Большинство – двойного назначения.

– Что касается фортификаций?

– Это вопрос на постоянном контроле президента Украины. Обустройство военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений ведем исключительно в соответствии с задачей, поставленной военными, и под их четким сопровождением. Речь идет обо всем комплексе – взводные опорные пункты, противотанковые рвы, малозаметные препятствия, защитные сооружения.

Кстати, мы единственная область, которая сразу ввела многоуровневый антикоррупционный контроль за этим процессом. Экспертизу сметной части проектов строительства, проверку финансовой отчетности и технадзор за всеми строительными работами осуществляют специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Параллельно строительно-техническую экспертизу выполненных работ проводят специалисты КНИИСЭ и Института судебных экспертиз им. засл. проф. Н.С. Бокариуса. Окончательно платим всем подрядчикам только после полученных заключения экспертов.

– С подрядчиками есть проблемы во время этого процесса?

– Вообще без проблем, к сожалению, не бывает. Недостатки, конечно, есть. Но когда напоминаю, что за все придется отвечать перед законом, сразу же находят все возможности для исправления. Качество и соблюдение терминов – мои постоянные требования. С проверками приезжаю без уведомлений. Иногда приходится "подгонять".

– Используете прокурорский опыт?

– Использую весь опыт. Ибо речь идет о жизни и безопасности как военных, так и гражданских. "Народное радио" срабатывает. Все знают, что шутить нет времени. Обручаюсь и поддержкой общественных организаций. Чтобы на все вопросы общество имело четкие ответы. Конечно, на те, которые не являются государственной тайной. Поэтому подрядчикам легче работать открыто и прозрачно, чем портить себе репутацию, становиться "героями" публикаций в СМИ. Чем больше такой открытости, тем проще. Тем меньше инсинуаций и обвинений.

– Как насчет антикоррупционных мер в других сферах?

– Без преувеличений могу сказать, что мне удалось ввести в Киевской области уникальную многоуровневую антикоррупционную систему. Ввиду опыта работы в органах прокуратуры четко понимаю, кто и где будет пытаться схитрить.

Когда возглавил Киевскую областную администрацию, всех предупредил – "договорняков" не будет, наживаться на средствах налогоплательщиков, особенно в условиях войны, не дам, закрывать глаза на дерибаны не собираюсь. Акцентировал на главном: что именно руководители районов, общин играют важнейшую роль в предотвращении коррупции на местах. Именно на них внимательно смотрят их непосредственные подчиненные, терпят ли они коррупцию.

В условиях войны запросы на справедливость и прозрачность всех процессов сверхвысоки. Как у общественности, так и у международных партнеров, зарубежных инвесторов. Не будет доверия – не будет возможности отстраивать Киевщину, экономически развивать ее и, в конце концов, возвращать людей в страну.

Время показало, что эффективные управленческие решения – действенный предохранитель.

– Расскажите поподробнее, что конкретно сделали. Для людей это чувствительный вопрос, хотят реальных действий.

– В первую очередь, обеспечил эффективное сотрудничество с правоохранителями и антикоррупционными институтами. Совместно обнаруживаем все слабые места, мешающие развитию Киевщины. Постоянно координируем свою работу в рамках группы "Прозрачность и подотчетность".

Мониторим все расходы, тендерную документацию. В первую очередь закупки, касающиеся восстановления в общинах объектов, разрушенных российскими преступниками. Результаты нашей совместной деятельности вы также можете отслеживать в публикациях правоохранителей области об обнаруженных нарушениях в разных сферах, на разных объектах.

Под особым вниманием – вопросы наполнения бюджета, уплата налогов и сборов в общинах Киевщины. Сейчас активно работаем над определением всех собственников или пользователей земли, наведением порядка в правоустанавливающих документах на земельные участки, распорядителями которых выступает государство. Вместе с налоговиками ужесточили контроль за фактами неоформления наемных работников и заработной платы "в конвертах"; выявляем объекты недвижимого имущества, собственники которых не платят налог на него.

– Общественность вовлекаете в этот процесс?

– Не просто вовлекаем. Для контроля на всех уровнях я инициировал создание Наблюдательного совета по восстановлению. В ее состав вошли представители ПРООН в Украине, "Трансперенси Интернешнл Украина", Института законодательных идей, Open Contracting Partnership, Центра исследований фискальной политики и Информационного агентства УНН.

Активно привлекаем международников, которых знают в мире и доверяют им. Например, ПРООН в Киевской области осуществляет технадзор за восстановлением объектов за средства UNITED24. Оказывает также техподдержку в восстановлении объектов на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Постоянно провожу комиссионные проверки объектов восстановления. Наряду с правоохранителями, общественностью, международными организациями на каждом из объектов изучаем весь спектр вопросов.

– Вы уже упомянули о наиболее часто выявляемых нарушениях. О чем идет речь? Настоящие кейсы ответственности есть?

– Иногда есть замечания к закупкам, проводимым общинами – завышенные цены на товары и услуги. Выявляем – вместе с правоохранителями советуем расторгать договоры, объявлять повторные тендеры.

Кстати, на областном уровне, чтобы избежать этого, обязал все структурные подразделения КОВА подписывать договоры на проведение работ по динамическим ценам. Цены на материалы изменяются в течение действия договора в соответствии со среднерыночными. При подписании актов выполненных работ они финально корректируются сметчиком и на выходе не могут превышать среднерыночные.

Также обязал все структурные подразделения всегда оперативно предоставлять все документы по запросу правоохранителей. На это ориентирую районы и общины.

Не так давно обратился в прокуратуру провести всестороннюю проверку информации Госаудитслужбы о нанесении ущерба на 14 млн грн во время строительства дорог и социальных учреждений в области, которые проводились в течение 2019-2021 годов. По моей инициативе Киевская ОВА расторгла договор по тендеру на закупку 1000 FPV-дронов.

Поставщик нарушил условия. Не такое количество дронов, не то качество. Почему я должен подвергать опасности военных, благодаря которым живем я и миллионы украинцев?

КОДА всегда максимально способствует правоохранителям по всем вопросам.

Еще одна проблема – качество выполненных работ и соблюдение сроков. Случаи, когда подрядчики не выполняют свои обязательства, есть. Понимаю, когда есть на это объективные причины, например, необходимость изменять проектно-сметную документацию или задержка с финансированием. Но когда списывают на дождь, снег или недостаточное количество работников, то всегда спрашиваю: "Вас заставляли участвовать в тендере?". Поэтому с такими разговор прост. Разрываем договор, если есть финансовые претензии, обращаемся в суд. Потому что все восстановление, все эффективное использование средств – моя персональная ответственность. Перед президентом, правительством, жителями области.

– Киевщина имеет масштабные разрушения от российской агрессии. Темпами восстановления удовлетворены?

– Полностью доволен буду, когда восстановим все. И стараюсь, чтобы это было как можно скорее. Постоянно в поиске инвесторов, которые помогут в этом. Не воспринимаю, когда говорят, что восстанавливать во время войны – пустая трата средств. Так говорят только те, кто не терял. А я стараюсь, чтобы даже в нынешних условиях Киевщина жила, развивалась, чтобы сюда возвращались люди. Общаюсь с людьми, которые остались без жилья. И слышу одно: "Помогите отстроить, мы хотим жить здесь, хотим, чтобы здесь жили наши дети".

Атаки россиян продолжаются. Обычно количество разрушенных и поврежденных объектов увеличивается. Но и увеличиваем восстановленное. Из более чем 30 тысяч уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности более 19,9 тыс. объектов.

Восстанавливать Киевскую область начали сразу после деоккупации области. Первоочередно – коммуникации и "критичку", делали быстрое восстановление – крыши, окна, фасады. С прошлого года взялись за глобальные проекты – то, что оккупанты разрушили почти до основания.

– Это колоссальный финансовый ресурс. Откуда вы берете деньги?

– Именно это и есть пример командной работы. Здесь задействованы все: президент, правительство, область, общины, международные организации и, конечно, инвесторы. И такой синергии мы бы не достигли без эффективных антикоррупционных мер в Киевской области.

В рамках президентской инициативы UNITED24 восстанавливаем 18 многоквартирных домов.

Это позволит вернуть домой более 4 тыс. человек, которые в них проживали. Также по этой программе восстанавливаем 3 школы, в планах – восстановление стадиона в Ирпене.

Кроме того, восстанавливаем объекты на средства Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, из них по 48 объектам – заказчик Киевская ОВА.

Кстати, по этим программам недавно ввели в эксплуатацию 5 объектов – многоквартирные дома в Ирпене, Буче, Дмитровке. Готовится к вводу в эксплуатацию еще немало домов.

Средствами области восстанавливаем частный сектор. В общей сложности это более 150 домов. В частности, более 60 в Ирпене – напротив ЖК "Ирпенские Липки". Часть домов уже капитально отремонтирована. Другую – строим с нуля. Эта локация восстанавливается комплексно. Еще в 5 районах строим с нуля еще 92 частных дома. Работа на части из них на финальной стадии.

Колоссально быстро восстанавливать позволяет правительственная программа "єВідновлення". Киевщина, кстати, один из лидеров ее реализации. По всем трем этапам уже принято почти 15,7 тыс. положительных решений на сумму 9,7 млрд грн.

Также восстанавливаем на средства Фонда энергоэффективности, Европейского инвестиционного банка, восстанавливаем также за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Значительная помощь приходит от международных партнеров, правительств стран Европы.

К примеру, МОМ восстанавливает 5 многоэтажек в Ирпене и Гостомеле, УВКБ ООН отстроили 2,8 тыс. частных домов, Международный фонд GEM больше чем на 3 млн дол. США закрыли потребности по замене окон.

Во время каждой встречи всем международным партнерам я говорю об одном: выбирайте объекты, которые можете помочь отстроить, ищите подрядчиков, которым доверяете, контролируйте самостоятельно процесс – от проектирования до сдачи в эксплуатацию, нам средства не нужны, нам нужны восстановленные дома, школы, больницы, садики. И это срабатывает. Литва помогла восстановить лицей в Бородянке, садик в Ирпене, кроме того, в Бородянке USAID планирует восстановить помещение суда. Они видят, что мы открыты и прозрачны.

– Кстати, иностранные благотворители охотно приобщаются к строительству жилья именно с нуля?

– Поиск инвесторов – это очень продолжительный процесс. Больше открытости и отсутствия коррупции – как раз условие для притока инвестиций, в том числе на строительство.

Как пример, это проекты, которые реализуем совместно с американским меценатом и инвестором Деллом Лоем Хансеном для внутренних переселенцев. В частности, приобретено более 250 квартир в многоквартирных домах в селе Софиевская Борщаговка. Построена первая очередь "Чудо городка" в селе Колонщина. Это жилье для ВПО пожилого возраста. Здесь уже проживают 105 семей.

Вторая очередь города будет построена уже в скором времени. Кроме того, в селе Тарасовка уже построено и заселено несколько очередей "Городка Хансена". Уже построены две очереди домов. Здесь также стартовало строительство школы на 700 учеников.

Уже есть договоренность о реализации еще ряда проектов восстановления инфраструктуры общин и поддержки ВПЛ.

– Самое тяжелое – восстановление школ, садов, больниц. Какая ситуация в Киевской области?

– Моя задача не просто отстроить людям жилье, а обеспечить их социальные нужды. Чтобы было где лечиться, куда водить детей – садики и школы, в конце концов, где работать и за что кормить свои семьи.

Учебные заведения Киевщины восстановили почти на 90%. Всего в области повреждено и разрушено 245 учебных заведений. Уже восстановили – 209. В частности, 71 из 86 разрушенных садов, 127 из 142 школ.

В настоящее время восстанавливаем 12 садов в 8 общинах, в том числе в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской, Гостомельской, Макаровской, Бышевской, Дымерской. Работы также ведутся в 10 школах в Великодимерской, Бородянской, Макаровской, Барышевской, Дмитровской, Иванковской тергромадах.

Горжусь, что в этом году смогли запустить очное и смешанное обучение в 100% школ и 93% садов. Как я уже говорил, обустраиваем укрытие, обеспечиваем подвоз детей в школы. В этом году благодаря государственной субвенции закупили 41 школьный автобус, в общей сложности их в области более 400. Активно реализуем инициативу первой леди Елены Зеленской по реформированию школьного питания. В Буче построили благодаря Говарду Баффету фабрику-кухню, которая производит и доставляет полезную и вкусную еду в сады и школы трех общин.

Чуть меньший показатель восстановления медучреждений – более 80%. Из 140 поврежденных и разрушенных объектов восстановили 119. Но восстановить стены мало. Моя задача, чтобы каждый житель области, нуждающийся в помощи, мог получить полный спектр медицинских услуг. Качественных, своевременных и главное – рядом с домом.

Из-за войны остро встал вопрос о заботе о ментальном здоровье. Активно внедряем на Киевщине программу первой леди Елены Зеленской "Ты как?"

Вместе с Фондом Делла Лоя Хансена работаем над созданием в Киевской области современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц. К этой работе были привлечены международная коалиция архитекторов и инженеров медицинских зданий. Стараюсь, чтобы это был стандарт для будущих реабилитационных центров как в Украине, так и в других странах мира, пострадавших от войны.

– Вы упомянули, что сегодня ваша цель не только восстановить жилье, но и обеспечить людей работой. Как сильно война повлияла на экономическую ситуацию региона. Когда Вы озвучивали данные, что в области было повреждено более 700 субъектов предпринимательства.

– Всегда говорю, что только работающая экономика – составляющая нашей Победы. Киевщина в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Стабильно растет количество новых субъектов ведения хозяйства. На сегодняшний день их уже более 215 тыс. Растут суммы уплаченных налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Это значит, что бизнес нам доверяет, что мы создали действительно условия, позволяющие нормально работать, и во многом на это влияет сильная антикоррупционная составляющая. Постоянный диалог с бизнесом – важен. Ибо только вместе можем нарабатывать механизмы, создание комфортных условий в регионе для предпринимателей.

По объему прямых и капитальных инвестиций входим в тройку лидеров, в пятерке среди экономически развитых регионов Украины. Несмотря на военную агрессию россиян, 90% представителей бизнеса Киевщины уже возобновили свою работу, 76% предприятий работают на полную мощность. Кроме того, мы разместили в Киевской области 77 релокированных предприятий.

– А новые проекты реализуете?

– Да, мы реализовали несколько масштабных инвестиционных проектов. К примеру, в Вишневом завершили строительство комплекса для отгрузки цемента компании CEMARK, входящей в группу CRH – мирового лидера в производстве строительных материалов. Сумма инвестиций – 34 млн евро и создание 80 новых рабочих мест. В Фастовском районе – Группа Kronospan построила логистический центр. В проект было инвестировано более 20 млн евро. Karcher построили офисный комплекс – это самый большой в Украине Karcher Центр, инновационный учебный центр, сервисный центр для обслуживания техники.

Летом этого года турецкий производитель энергетического оборудования Dalgakiran открыл новый офис и рабочие мощности в Бучанском районе. Сумма инвестиций почти в 400 млн грн. Недавно также был открыт новый офис компании "Альфатех", специализирующейся на продажах и сервисном обслуживании строительной, дорожной и промышленной техники, которую производят ведущие мировые компании, в частности "Хюндай".

У нас одна из самых больших сетей индустриальных парков. В общей сложности их уже 13, из них 3 – открыто в течение последнего года с общей суммой инвестиций 8,5 млрд грн.

Стараюсь, чтобы о наших предпринимателях Киевщины знали далеко за пределами страны. Это задача президента, правительства, это вопрос постоянно в фокусе внимания Конгресса местных и региональных властей.

Киевщина первая, кто реализует важный бизнес-проект со штатом Вашингтон. Это онлайн-платформа – площадка, где представители бизнеса, компании и производства двух регионов будут сотрудничать, продавать свои услуги и продукты.

– Кроме вызовов экономических из-за постоянных атак россиян, стоит и вызов энергетический. Главный вопрос, который беспокоит всех, – что нас ожидает зимой? Сегодня речь идет о необходимости повышать энергонезависимость и энергостойкость общин. Чего ждать жителям Киевщины?

– Сегодня власти на всех уровнях честно говорят, что этот отопительный сезон будет одним из самых тяжелых. И главная причина этому – российская агрессия. Под неизменным прицелом находится наша энергетическая инфраструктура. И Киевщина не исключение. Моя задача, как руководителя области, сделать все, чтобы люди были максимально со светом, теплом и водой.

Это вопрос, постоянно обсуждаемый на всех совещаниях под председательством президента Владимира Зеленского, руководства Офиса президента, на заседаниях Конгресса местных и региональных властей. Эта тема требует постоянного взаимодействия власти всех уровней и бизнеса.

В Киевской области уже реализуем правительственные программы для поддержки энергонезависимости и энергоэффективности физических лиц, ОСМД и ЖСК, бизнеса. Все доступно и без излишней бюрократии. Выбор программ немалый, каждый может выбрать наиболее удобную для себя.

Киевщина аккумулирует все возможности для децентрализации генерации и увеличения количества альтернативных источников питания. Привлекаем бизнес, международных партнеров.

Обеспечиваем генераторами объекты критической инфраструктуры — сейчас около 6,8 тысячи генераторов для таких объектов.

– Одним из эффективных средств децентрализации поколения называют когенерационные установки. Конечно, это процесс не быстрый, есть ли здесь наработка?

– Россияне уничтожают наши энергетические объекты тоже не первый день. Потому моя команда работала над этим вопросом давно.

Уже сегодня есть меморандумы об установлении 33 когенерационных установок в Бучанском, Броварском, Вышгородском, Фастовском, Обуховском и Белоцерковском районах. Они будут производить электроэнергию и тепло. Их общая мощность составляет почти 80 МВт.

Разрабатываем еще 16 локаций и готовим соответствующие меморандумы. Общины также находятся в постоянном поиске инвесторов. В общей сложности определили более 90 потенциальных локаций в области. От всех ответственных структур требую не откладывать и оперативно реализовывать эти проекты. "Зеленый свет" от Киевской ОВА есть.

Работаем над установкой 8 компактных газовых теплоэлектростанций на колесах для обеспечения энергией школ, детских садов, больниц.

Уже было заключено 10 ЭСКО-договоров для реализации проектов по энергоэффективности на сумму 155 млн грн. Речь идет о термомодернизации объектов социальной инфраструктуры, которая позволит экономить ежегодно 60% теплоэнергии. Устанавливаем солнечные электростанции на 12 больницах в ряде городов Киевской области. Среднегодовая экономия электроэнергии составит 18%. Постоянно ищем новые локации для установки солнечных электростанций, мотивируем сообщества заключать новые ЭСКО-контракты.

Понимаю, что люди со страхом ожидают отопительного сезона. Во время каждой поездки в общины всегда подчеркиваю, что государство не стоит в стороне. От районов и общин требую также постоянно быть на связи с людьми, объяснять, что делает власть, какие есть конкретные возможности и инструменты, что может сделать каждый из нас, чтобы легче пройти осень и зиму.

– Во время отключений электроэнергии в этом году много нареканий было на то, что в некоторых регионах света не было по пару часов, в других – по 12 и более. Удалось решить этот вопрос, потому что понимаю, что это касалось не только Киевщины.

– Главное, что хочу, чтобы каждый житель региона помнил, что без света мы сидим не потому, что кто-то из энергетиков где-то выключил рубильник. Единственная причина – россияне и постоянные атаки.

Благодаря общим позициям президента и правительства этот вопрос решен, принято постановление, регулирующее определение и применение предельных величин потребления электрической мощности и обеспечивающее справедливое распределение.

Ведь вопрос не только в отсутствии света. Нет электроэнергии, автоматически возникают проблемы с водоснабжением, а также со связью. Кстати, постоянно работаю с операторами по увеличению количества генераторов и аккумуляторов на базовых станциях. Поэтому подходим к решению всех вопросов комплексно.

– Как оцениваете вообще подготовку Киевской области к отопительному сезону?

– Сейчас готовность почти 90%. Речь идет о типовой подготовке: ремонте кровель в помещениях, ремонте котельных, подготовке систем теплоснабжения, обеспечении энергоэффективности зданий. Продолжается заготовка твердого топлива, посыпных материалов для дорог и т.п.

– Еще одним вызовом для государства является полноценная адаптация ветеранов к общественной жизни. Понятно, что к решению такого комплекса проблем никто не готов. Как реально удается интегрировать наших защитников в условно мирную жизнь?

– Не так давно от одного из наших ветеранов, потерявшего на фронте ногу, услышал историю, как ему пришлось пройти "семь кругов ада", чтобы добиться протезирования. Испытал невероятный стыд. Так не должно быть и так не будет.

Недавно президент Украины поставил перед каждым задание, чтобы сделать ветеранскую политику и стратегию такой, которая действительно обеспечивала бы комфортный возврат наших Героев и Героинь в гражданскую жизнь. Это о возможности обучения, трудоустройства, вовлеченности в жизнь общины, открытии собственного дела, обеспечении жильем.

В Киевской области уже действует комплексная программа социальной поддержки защитников и членов их семей. Предусмотрены денежные выплаты, введена программа по безвозмездному стоматологическому лечению, 21 община выделяет средства на бесплатное питание детей ветеранов.

– Но многие ветераны говорят о том, что приходится оббивать пороги государственных заведений, чтобы получить даже элементарную справку, не говоря уже об устройстве на работу.

– Чтобы этого не было, открываем ветеранские хабы. Есть уже два – в Броварах и Борисполе. Это единственные пространства для решения всех проблем. Ветеран и его семья могут прийти и получить необходимую помощь по принципу "единого окна": юридические услуги, психологическую помощь, содействие в причислении детей в учебные заведения, помощь в оздоровлении, реабилитации и т.д.

До конца года откроем такие хабы еще в Ирпене и в Белой Церкви. И хочу, чтобы их было как можно больше в Киевской области.

– Многие ветераны говорят, что не могут найти работу. И это, несмотря на то, что на рынке труда дефицит кадров.

– Когда мы открывали хаб в Борисполе, то один из ветеранов, который пришел туда, сразу направился к стойке, где дают консультации относительно возможности научиться новой профессии. Искренне восхищаюсь теми, кто не сложил руки, кто ищет возможности делиться своим опытом с другими. С начала года 550 участников боевых действий пользовались услугами Киевской областной службы занятости. 141 человек из них уже успешно трудоустроен. И я хочу, чтобы это количество только росло.

Максимально мотивируем ветеранов открывать собственное дело. В этом году 67 человек получили грант на развитие или создание собственного дела. И они не только снабжают себя работой, но и создают новые рабочие места. Открывают кофейни, собственное производство текстиля и одежды. Без проблем идут учиться психологии, менеджменту, поварскому делу.

Мы все учимся. Даже скажу, что не только ветераны, но и мы вместе с ними учимся адаптироваться к новым реалиям. Порой сложно, но справимся.

– Жилье. Это еще один болезненный вопрос.

– Я бы сказал главное. В этом году Киевщина получит 700 млн грн субвенции из госбюджета на покупку жилья для ветеранов и членов их семей. Это деньги для 300 ветеранов и их семей. Потребность только по нашему региону вдвое больше.

– Где брать средства для других? Мы же прекрасно понимаем, что потребности будут только расти.

– Без меценатов не обойтись. И я невероятно благодарен тем, кто без колебаний приобщается к таким проектам. Горжусь, что именно в Киевской области построили первый инклюзивный городок для ветеранов. Уже 45 военных получили ключи от своих домов. Мою идею поддержал меценат Андрей Засуха и ФК "Колос Ковалевка". Андрею понадобилось 15 минут, чтобы принять решение и начать строительство. 9 месяцев строительства, без копейки областного или государственного бюджета. В комплексе 59 домов, каждый – на 80 квадратных метров, жилье и земля переданы в собственность ветеранам. Поселок очень комфортен – есть все для свободного самостоятельного передвижения. Есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, укрытие.

Областная администрация помогает с оформлением детей в ближайшие детсады и школы, с профессиональным переобучением и трудоустройством героев-ветеранов.

Стараюсь, чтобы такой городок был в каждой общине. Ищу благотворителей для расширения подобных проектов.

– Благодаря чему удается достигать таких результатов?

– Секрет прост – это командная работа, особенно в условиях, когда наша страна ведет жестокую борьбу за свою независимость. Президент Украины ставит четкие и конкретные задачи. И моя задача, как человека команды – все выполнить максимально быстро и качественно. Потому отвечаю перед всем государством и перед жителями Киевщины, перед каждым украинцем.

Я всегда работаю на результат и делаю все, чтобы быть максимально эффективным на определенном руководством государства для меня месте. Ведь в государстве, а тем более в государстве в условиях войны, нет второстепенных должностей. Мы работаем в режиме единого механизма. И каждый из нас прилагает максимум усилий, чтобы приблизить нашу победу.