Рубан: у Києві критично не вистачає кисню, британський штам COVID-19 вдарив по молоді й дітях

Локдаун у Києві, який продовжили до 30 квітня, не буде скасовано раніше. Зараз у столиці видано близько пів мільйона перепусток для користування громадським транспортом, нових видавати вже не будуть.

У Києві немає необхідності в розгортанні мобільних шпиталів, але епідемічна ситуація йде за сценарієм Чернівців. У місті домінує британський штам COVID-19, який уражає дітей і молодь.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан. Далі наводимо його пряму мову.

Передусім тому що роботодавці не дозволили людям, які можуть виконувати обов'язки дистанційно, працювати вдома. Сьогодні роботодавці ігнорують протиепідемічні заходи.

Як показала практика, 30% передачі інфекції відбувається саме в громадському транспорті.

Є велике навантаження на громадський транспорт через видачу перепусток понад 500 тисяч. Той, хто не отримав перепустку, використовує автомобільний транспорт. У підсумку щодня в місті Києві ми спостерігаємо численні затори.

Обмеження на перепустки вже є. Їх більше не будуть видавати. Перепустки розраховані виключно на працівників критичної інфраструктури міста Києва, щоб місто було життєздатне.

Що стосується міського рішення, воно буде виконуватися до 30 квітня. До цієї дати воно не буде переглядатися. Гібридне рішення сьогодні недоцільно і неможливо. Далі будемо дивитись з огляду на ситуацію станом на кінець квітня.

Щодо покращення – це лише показники госпіталізації. Сьогодні не потрібно розгортати мобільні шпиталі. Фактично щогодини в комунальних закладах розгортаються додаткові ліжка. Нині ліжковий фонд Києва офіційно дорівнює більш ніж 5500, також працює Національна академія медичних наук, ці ліжка додатково забезпечуються киснем.

Але ситуація із забезпеченням киснем у Києві дійсно критична. Це питання вирішується Департаментом охорони здоров’я майже щогодини.

Ми йдемо за сценарієм Івано-Франківська чи Чернівців. У столиці максимально циркулює британський штам – це підтверджено Центром громадського здоров’я. Фактично 80% усіх випадків захворювання на коронавірус спричинені саме цим штамом.

Він викликає захворювання насамперед у молоді, дітей та підлітків. Реєструються випадки в людей від 20 до 40 років. Інкубаційний період цього збудника – від 3 до 7 діб. На жаль, на 7-му добу у разі самолікування можуть бути ускладнення, внаслідок чого необхідно важке лікування із забезпеченням реанімаційного обладнання.

Стовідсотково будуть локальні заборони, тому що одним із протиепідемічних заходів є обмеження кількості осіб у приміщенні – 1 особа на 5 квадратних метрів. Це стосується будь-яких релігійних чи інших заходів, що проводяться в закритих приміщеннях.

Сьогодні готуються пропозиції, але остаточне рішення ухвалюватиметься до 30 квітня залежно від того, як буде розвиватися ситуація.