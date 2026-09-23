Россия дважды атаковала дронами КВЦ "Парковый" в центре Киева: подробности

В Киеве во время российской атаки 23 сентября была повреждена часть здания конгрессно-выставочного центра "Парковый". Враг дважды атаковал ТВЦ, первый удар пришелся на время проведения бизнес-форума Lean Summit 2026. Через пару часов враг во второй раз поразил здание.

Видео дня

Об этом сообщили Lean Institute Ukraine в Instagram и мэр Киева Виталий Кличко в Telegram. О повторном ударе по "Парковому" написали мониторинговые каналы, а впоследствии информацию подтвердил Кличко .

Кличко сообщил о падении БПЛА

В 17:15 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении беспилотника на территорию нежилого комплекса в Печерском районе Киева.

После этого в сети начали появляться видео с места происшествия, на которых виден дым над районом КВЦ "Парковый".

Главные истории дня

Первый удар произошел во время бизнес-форума

23 сентября в КВЦ "Парковый" проходил первый день Lean Summit 2026 — двухдневного бизнес-форума, рассчитанного, в частности, на владельцев компаний, топ-менеджеров и специалистов по операционной эффективности. Мероприятие должно было проходить 23–24 сентября, а его организаторы заявляли о более чем 700 участниках.

Во время российской атаки произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого была повреждена часть здания КВЦ.

"Сегодня, в первый день Lean Summit, произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого была повреждена часть здания ТВЦ "Парковый", — написали организаторы в Instagram.

Lean Institute Ukraine сообщил, что, по предварительной информации, все люди живы и невредимы.

"По предварительной информации, все живы и невредимы. Это сейчас самое главное", — отметили организаторы.

Местные Telegram-каналы также публиковали кадры, на которых видны повреждения здания и следы пожара. По состоянию на 18:30 пожар в "Парковом" уже потушили, сообщил Telegram-канал Новини.LIVE.

В то же время официальные данные о характере и масштабах повреждений на тот момент ещё уточнялись.

Российские террористы во второй раз нанесли удар по "Парковому"

Повторный удар по КВЦ "Парковый" произошел всего через пару часов. Сначала об этом сообщили мониторинговые каналы, а впоследствии информацию подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Печерском районе произошло повторное попадание на территорию нежилого комплекса. Экстренные службы направляются на место", — написал мэр столицы.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что второй удар повредил кровлю центра, а после попадания в КВЦ вспыхнул пожар.

По состоянию на 20:50 пожарные ликвидировали пожар.

Службы чрезвычайных ситуаций также обнародовали кадры последствий ударов по выставочному центру и нежилому зданию в Киеве.

новость дополняется...