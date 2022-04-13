В РФ открыто пригрозили ударами по 'центрам принятия решений' в Киеве

В Минобороны Российской Федерации пригрозили тактическими ударами по "центрам принятия решений" в Киеве на фоне участившихся бомбардировок на территории Белгородской области. Москва напрямую обвинила в этих диверсиях украинскую сторону и заверила, что при повторении подобного последуют ответные меры.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своем Telegram-канале. Он заверил, что Вооруженные Силы готовы к любому сценарию российских оккупантов и лжецов.

"Если подобные диверсии продолжатся, ВС РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", – передают слова представителей оборонного ведомства РФ на Telegram-каналах.

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"Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – заверил Ермак.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, после взрывов на нефтебазе в Белгороде, город наводнили и другие атаки. Губернатор региона продемонстрировал несколько мест, куда прилетели снаряды и косвенно упрекнул в этом украинских военных.