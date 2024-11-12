Пытаются изъять оригиналы документов: в 'Киевтеплоэнерго' заявили о безосновательном обыске

Во вторник, 12 ноября, в головной офис КП "Киевтеплоэнерго" с обысками пришли представители Управления полиции в метрополитене Главного управления Нацполиции в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на заявление "Киевтеплоэнерго".

"Визит по меньшей мере странный, ведь никаких работ, касающихся деятельности метрополитена, КП "Киевтеплоэнерго" вообще не осуществляет. Расследование касается строительных работ на одном из объектов энергетики, выполняемых подрядной организацией. Повод для обысков – якобы нарушение подрядчиком трудового законодательства и наличие у него официально не оформленных работников", – говорится в сообщении.

В КП "Киевтеплоэнерго" заявили, что предприятие не имеет никакого отношения к трудовым отношениям в коллективе другого субъекта хозяйствования, а также не имеет контрольных функций в сфере трудовых отношений, поскольку "такими полномочиями обладают исключительно органы государственной власти". Поэтому в КП считают действия стражей порядка странными.

В сообщении отметили, что "стражи порядка пытаются изъять оригиналы документов по еще не законченным договорам, что может привести к срыву выполнения работ на объектах критической инфраструктуры города".

"Киевтеплоэнерго" обвинили правоохранителей в искусственном продуцировании уголовных производств и умышленном создании кризисных ситуаций для предприятия "с целью дестабилизации процессов жизнеобеспечения города, особенно на старте отопительного сезона".

Предприятие отмечает, что несанкционированное вмешательство в процесс восстановления объектов критической инфраструктуры города может привести к непредсказуемым последствиям в зимний период.