Пьяная киевлянка ехала ночью на электросамокате и упала на дороге: как патрульные наказали женщину. Видео

В столице на днях произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. Женщина, управляя электросамокатом, не справилась с управлением и упала. К счастью, она обошлась без травм.

Видео дня

Об этом рассказали в Патрульной полиции. Отмечается, что во время инцидента "водитель" находилась в состоянии алкогольного опьянения. И, в таком случае, штраф за управление электросамокатом – 17 000 грн и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.

"Киев. Ночь. Городенка спешила куда-то на электросамокате, но упала. Патрульные, которые были рядом, подошли, чтобы убедиться, не нужна ли ей помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения", – рассказали правоохранители.

Женщина призналась им, что употребляла алкоголь, но удивилась, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено. На нее оформили административные материалы, и теперь ему придется объяснять свой поступок в суде.

"Для тех, кто также не знает: это запрещено. Неважно, управляете ли вы автомобилем, электросамокатом, мотоциклом или велосипедом – в состоянии опьянения вождение запрещено законом", – добавили полицейские.

Также они отметили, что такие действия подразумевают ответственность и могут стать причиной очень опасных последствий.

"Управляешь электросамокатом или другим легким электротранспортом в состоянии опьянения - основание для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП как при управлении автомобилем!", – напомнили в полиции.

Правоохранители призвали всех делать выводы по этому инциденту и не повторять чужих ошибок.

"Управляйте ответственно!" – лаконично резюмировали полицейские.

Напомним, что электросамокаты и моноколеса в Украине официально признаны транспортными средствами (ТС). Соответственно на водителей персональных средств передвижения теперь распространяются штрафы за нарушение ПДД. Максимальный составляет 17 000 грн – за вождение в нетрезвом состоянии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве в пятницу, 25 апреля, в ДТП попал автобус с пассажирами. Водитель транспортного средства во время движения выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.