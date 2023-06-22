Проверка не выявила нарушений в закупках электроподстанций Департаментом муниципальной безопасности КГГА, средства вернулись в бюджет

В четверг, 22 июня, директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку вручено второе за два дня подозрение. Киевская городская прокуратура обвиняет Романа Ткачука в якобы хищении бюджетных средств, опираясь на заключение Государственной аудиторской службы. Однако в акте проверки Северного офиса Госаудитслужбы замечаний к указанным закупкам не обнаружено. Более того, средства НДС в размере 1,8 млн грн в процессе закупок, на которые указывает обвинение, были возвращены в бюджет города коммерческой структурой.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Закупка Департаментом муниципальной безопасности КГГА оборудование для электроснабжения осуществлялось в соответствии с требованиями действующего законодательства в период действия военного положения: во исполнение протокола Совета обороны Киева и за счет резервного фонда бюджета города Киева. Указанное оборудование позволило обеспечить электроснабжением ряд объектов критической инфраструктуры. Более того, закупка прошла полную проверку Северного офиса Государственной аудиторской службы Украины, что зафиксировано в соответствующем акте.

Кроме того, средства, которые в процессе закупок коммерческой структурой были определены как НДС, по инициативе и усилиям Департамента муниципальной безопасности на сегодняшний день возвращены в городской бюджет. И об этом было сообщено официальным письмом соответствующие государственные органы, в том числе и правоохранительные.

Однако, игнорируя эти факты, также отраженные в официальных документах, доступ к которым есть в органах прокуратуры, директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку Киевская городская прокуратура вручила подозрение в этом деле.

Вчера суд избрал Роману Ткачуку меру пресечения в виде домашнего ареста на основании врученного ранее подозрения, тем самым лишив его возможности участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе. Департамент муниципальной безопасности призывает правоохранительные органы и прокуратуру к всестороннему беспристрастному и справедливому расследованию, где нет места политическому влиянию.