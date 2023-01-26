Противогололедную обработку Киева выполняют 127 единиц спецтехники, – Кличко

В столице, в связи с осадками, предприятия УК "Киевавтодора" выполняют противогололедную обработку улиц. Привлечены 127 единиц спецтехники.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В первую очередь, противогололедными реагентами обрабатывают спуски и подъемы, брусчаточные покрытия, мосты и путепроводы, магистральные улицы, – отметил мэр столицы.

По словам Виталий Кличко, также особое внимание уделяют тротуарам, лестницам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта – более 3 500 работников управляющих компаний осуществляют обработку противогололедной смесью.