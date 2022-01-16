Черепановая гора – уникальная зеленая ячейка центра нашего города. Он был таковым до того дня, когда узнал, что больше там ничего нет. Эта гора имела не только мощный зеленый барьер, но и единственное в своем роде сооружение – лифтовый подъемник на самонесущей стальной раме. Ее очень быстро изрезали во время реконструкции Республиканского стадиона.

Этот зеленый лоскут был последней стратегической точкой по сбору дождевой воды в этом нестабильном городском узле. Не очень многие знают, что здесь под землей протекает река Клов, которая не справляется с критическими потоками дождевой воды. И потому провалы дорожного полотна в этом районе – не единичный случай.

Видео дня

Волосы дыбом берутся от того, что вокруг куча жилых и административных зданий из которых видна эта гора. Круглые сутки. Это не окраина города. И по факту никто не вышел в его защиту. Всем, кто наблюдал эту срезку и ничего не сделал, должно быть стыдно. Неужели вам мозги затмила погоня за деньгами и зрелищами? На фоне реального комфорта.

Проснитесь уже. Ваше городское пространство орки без рода и племени доят и режут в клочья, обещая ложную замену настоящего комфорта.

Далее текст на языке оригинала.

Не мені розказувати вам, на що продовжує перетворюватись місто.

Найкращий флешмоб, який ви можете зробити для міста і України – це при вигляді різки дерев, руйнуванні архітектурної спадщини підняти свої п'яті точки з робочих місць та всі разом вийти на захист частини свого міста. Навіть якщо ви в ньому не живете, а просто працюєте. Всі. В момент вчинення злочину. Миттєво та злагоджено. Без зайвих слів та балачок. І це буде набагато патріотичніше, ніж вдягнути вишиванку на День незалежності.

Згадайте Революцію гідності і ту справжню єдність заради майбутнього країни. Для чого люди жертвували власними життями. Для чого ми були там.

Не прогавте в слідуючий раз. Зрізане не приклеїти. Автентичне не відбудувати. А відновити дуже важко.

Міський простір – це продовження вашої особистої домівки. І від вашої єдності залежить буде він пишним садом чи сумним проваллям.