"Проклятый" разворот стал причиной более 100 ДТП: жители Чайки просят установить светофор. Петиция

В Киевской области украинцы требуют установки светофора, который будет работать в сменном режиме, на развороте со скоростной Житомирской трассы в направлении санатория "Победа" и ЖК Чайка. Местные называют этот участок дороги "проклятым", поскольку здесь регулярно происходят ДТП и гибнут люди.

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Петиция появилась на сайте Киевского городского совета 24 января 2025 и за это время собрала более 3700 голосов из 6000 необходимых. Автор инициативы – Леся Черевко.

Граждане надеются, что установка одного светофора из Житомирского шоссе в направлении ул. Украинского Возрождения (бывшее название Бударина) в г. Киев улучшит ситуацию с безопасностью на дороге.

"Цель установки светофора является кратковременное ограничение движения транспорта со стороны Житомира в сторону Киева для возможности осуществления разворота транспорта, который направляется в санаторий "Победа", ЖК "Чайка" и т.д.", – отмечается в петиции.

Автор отметила, что за последние годы в районе разворота с Житомирской трассы на ул. Украинского Возрождения произошло более 100 ДТП.

Кроме этого, по этим направлениям разворачиваются городские автобусы №37, 37а, в которых часто ездят школьники и дети дошкольного возраста. Безопасность разворота важна не только для жителей сел Чайки и Борщаговка, но и для посетителей и гостей спорткомплекса "Чайка".

"Разворот до сих пор остается слишком опасным, не только травмируя людей, которые попадают в ДТП на этом развороте, но и унося жизнь", — подчеркнула Черевко.

Несмотря на то, что здесь установлены дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, ситуация не становится лучше. Количество ДТП только растет, а во времена "пик" и выходные, по словам автора петиции, пересечь безопасно трассу в направлении ул. Украинского Возрождения практически невозможно.

Напомним, что 15 января 2025 года в Святошинском районе Киева на Житомирской трассе произошла авария с участием легковых автомобилей BMW и Ford. В результате столкновения погибли пассажирка и водитель последнего авто. Однако уже через месяц произошло на этом отрезке дороги случилось еще два тяжелых ДТП.

Подписать петицию можно с помощью "Дія.Підпис" или BankID. Собрано более половины необходимых подписей.

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