'Заминировал' ТРЦ в Киеве, чтобы отомстить его охране: полицейские задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, "заминировал" один из торгово-развлекательных центров города. По словам злоумышленника, таким образом он решил отомстить охранникам заведения из-за конфликта.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

"Сообщение о замене одного из ТРЦ в столице по телефону предоставил неизвестный мужчина. Полицейские немедленно передали информацию всем соответствующим службам, которые обследовали здания и близлежащую территорию, однако опасных и подозрительных предметов обнаружено не было", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили личность "минера" – им оказался 32-летний местный. В разговоре с полицейскими он пояснил, что вызов о минировании совершил из-за конфликта с охранниками указанного заведения. По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, "заминировал" ряд столичных объектов инфраструктуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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