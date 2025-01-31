'Заминировал' ряд объектов инфраструктуры Киева: полицейские задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, "заминировал" ряд столичных объектов инфраструктуры. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как рассказали правоохранители, на днях на спецлинию 102 позвонил по телефону неизвестный и сообщил, что он заминировал несколько зданий в столице и в ближайшее время намерен привести взрывные устройства в действие.

"По указанным локациям немедленно прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и представители профильных служб. При обследовании зданий и сооружений опасных и подозрительных предметов обнаружено не было", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что сообщение о заминировании предоставил 44-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает в столице. Свои действия он адекватно объяснить не смог.

Задержанному сообщили о подозрении по факту заведомо ложного информирования об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

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