Задействовали спецтехнику: под Киевом спасатели помогли 4-летнему ребенку, который сам остался в закрытой квартире. Фото

В Борисполе Киевской области спасатели пришли на помощь 4-летнему ребенку. Маленький мальчик остался сам в закрытой квартире, и чтобы уволить его из "ловушки" задействовали спецтехнику.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Сейчас малышу ничего не угрожает.

Как рассказали спасатели, 10 января поступило сообщение о том, что нужна их помощь в открывании дверей квартиры, в которой закрыт 4-х летний ребенок в городе Борисполь.

"Прибыв по адресу, спасатели оперативно через окно, с помощью автоматического коленчатого подъемника попали в квартиру, нашли ребенка и открыли входную дверь. Ребенка передали родителям, которые искренне поблагодарили за профессионализм и скорость реагирования", – добавили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева вечером 1 декабря произошел пожар. Загорелся первый этаж четырехэтажного коттеджа квартирного типа – бойцы ГСЧС спасли ребенка, оказавшегося в ловушке на последнем этаже.

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