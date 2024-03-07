За два месяца 2024 года на дорогах Киевщины погибли 23 человека: основные причины ДТП с пострадавшими

В Киевской области за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий погибли 23 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Водителей призывали быть внимательнее и не нарушать ПДД.

"Аварийность в цифрах: статистика ДТП с пострадавшими в Киевской области за 2 месяца. С 1 января по 29 февраля текущего года на территории Киевской области было зафиксировано 208 ДТП с пострадавшими, в которых 265 человек получили повреждения, а 23 – погибли", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили полицейские, основными причинами случившихся в течение этого периода являются:

превышение безопасной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

управление транспортным средством в состоянии опьянения;

превышение установленной скорости движения;

нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 5 февраля, произошла авария с участием грузовика и легковушки Mercedes. В результате столкновения у последнего авто вырвало двигатель, предварительно есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 5 марта, на бульваре Николая Михновского произошла авария с участием пяти машин. В результате столкновения один автомобиль вылетел за пределы дороги и протаранил столб.

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