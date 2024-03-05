В Киеве на Печерске произошла авария с участием пяти авто: одна из машин влетела в столб. Фото и видео

В Печерском районе Киева во вторник, 5 марта, на бульваре Николая Михновского произошла авария с участием пяти машин. В результате столкновения один автомобиль вылетел за пределы дороги и протаранил столб.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Причины и обстоятельства происшествия установят правоохранители.

"Авария произошла на бульваре Михновского. По предварительной информации, столкнулись 5 автомобилей", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, машина такси сбила несколько металлических столбиков и протаранила электроопору. Информация о пострадавших пока не поступала.

Следует добавить, что в патрульной полиции Киева информацию о ДТП подтвердили. Правоохранители отметили, что в результате аварии движение транспорта на бульваре Николая Михновского затруднено в направлении моста Патона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 5 февраля, произошла авария с участием грузовика и легковушки Mercedes. В результате столкновения у последнего авто вырвало двигатель, предварительно есть пострадавшие.

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