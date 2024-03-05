В Киеве столкнулись грузовик и Mercedes: двигатель легковушки улетел минимум на 10 метров. Видео

В Голосеевском районе Киева во вторник, 5 февраля, произошла авария с участием грузовика и легковушки Mercedes. В результате столкновения у последнего авто вырвало двигатель, предварительно, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"ДТП с пострадавшими на улице Заболотного, образовалась пробка. Жестко столкнулись Mercedes и грузовик Scania. В легковушке сработали не только подушки безопасности, а двигатель улетел на большое расстояние. Отбойник возле АЗС снес грузовик – у него сильные повреждения кабины", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ДТП, в частности, двигатель от легковушки лежит на обочине, по меньшей мере, в десяти метрах от Mercedes. На месте происшествия образовалась пробка. О количестве пострадавших пока не сообщалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области столкнулись легковушка и трактор. В результате ДТП от последнего оторвалась металлическая деталь, влетевшая в попутный автомобиль.

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