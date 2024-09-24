Янтарь с мужской кулак: из Украины пытались вывезти драгоценные камни уникального размера. Фото

Украинские таможенники нашли в двух международных почтовых отправлениях два камня янтаря размером с мужской кулак. Посылки отправлял житель Киевщины в Канаду и Германию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. На нарушителя составили протокол, а товар был изъят.

"На таможенном контроле обнаружили янтарь с мужской кулак. Два камня янтаря уникального размера работники Киевской таможни нашли в двух международных почтовых отправлениях, направлявшихся в Канаду и Германию. Отправителем обоих оказался житель Киевщины", – рассказали в пресс-службе.

По словам таможенников, согласно сопроводительным документам, в отправлениях находились декоративные камни стоимостью 80 евро каждый. В то же время эксперты определили, что они не декоративные, а драгоценные камни органогенного образования – янтарь в состоянии сырья, который, к тому же, имеет уникальные размеры. Большая глыба янтаря имеет размер 133х107х47мм, размер меньшей – 105х74х47мм. Рыночная стоимость такого массивного янтаря – 35 тысяч и 16 тысяч гривен соответственно.

При досмотре таможенники обратили внимание, что вместе с янтарем внутри посылок находились документы и информационные материалы, в которых речь идет именно о необработанном янтаре.

"Таким образом, отправитель был осведомлен, что именно пересылает, и сознательно нарушил нормы Всемирной почтовой конвенции, запрещающие вкладывать драгоценные камни в международные почтовые отправления", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, из Украины в Швейцарию пытались незаконно отправить трипольскую вазу, которой ориентировочно 7 тысяч лет. Владелицей посылки оказалась жительница Киевской области.

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