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Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
1,4 т.
Артефакт был изъят

Из Украины в Швейцарию пытались незаконно отправить трипольскую вазу, которой ориентировочно 7 тысяч лет. Владелицей посылки оказалась жительница Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Артефакт был изъят.

"Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международной почтовой отправки. За сопроводительными документами в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, следовали одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины", – рассказали в пресс-службе.

Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото

Эксперты установили, что артефактом оказался расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполья эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н. э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра.

Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото
Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото

Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет подлинную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность. Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было. Ваза изъята.

Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские таможенники помешали незаконному вывозу из Украины древнейших окаменелостей в возрасте 145-149 млн лет. 52 остатка доисторических моллюсков следовали международным почтовым отправлением из Запорожья в Канаду. Отправитель задекларировал их в качестве декораций для аквариума.

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