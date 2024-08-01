Жительница Киевщины пыталась отправить в Швейцарию уникальную вазу, которой около 7 тыс. лет. Фото

Из Украины в Швейцарию пытались незаконно отправить трипольскую вазу, которой ориентировочно 7 тысяч лет. Владелицей посылки оказалась жительница Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Артефакт был изъят.

"Древнюю вазу археологической культуры Кукутень-Триполье эпохи энеолита изъяли из международной почтовой отправки. За сопроводительными документами в посылке, которую жительница Киевщины отправила в Швейцарию, следовали одежда и подарок. Однако во время таможенного контроля этого отправления киевские таможенники обнаружили керамическое изделие с очевидными признаками старины, поэтому направили его на экспертизу в Национальный музей истории Украины", – рассказали в пресс-службе.

Эксперты установили, что артефактом оказался расписной сосуд на поддоне. Подобные изделия характерны для культурной общности Кукутень-Триполья эпохи энеолита. Специфика морфологии и особенности росписи дают основания утверждать о принадлежности сосуда к середине V тысячелетия до н. э. Аналогичные по форме и росписи вазы происходят из поселений в долине Днестра.

Несмотря на современное вмешательство, ваза имеет подлинную составляющую, которая является предметом археологии и имеет культурную ценность. Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таких документов таможенникам предоставлено не было. Ваза изъята.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевские таможенники помешали незаконному вывозу из Украины древнейших окаменелостей в возрасте 145-149 млн лет. 52 остатка доисторических моллюсков следовали международным почтовым отправлением из Запорожья в Канаду. Отправитель задекларировал их в качестве декораций для аквариума.

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