'Я не ехал, я пассажир': в Киеве пьяный водитель пытался избежать наказания за нарушение ПДД. Видео

В Киеве патрульные оштрафовали нарушителя ПДД, пытавшегося избежать наказания. Мужчина с признаками алкогольного опьянения пытался доказать инспекторам, что он был пассажиром, а в салоне обнаружили вероятные наркотики.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу несколько административных материалов.

"Я не ехал, я пассажир". Чего только не придумает водитель с признаками опьянения во избежание наказания. На днях в Святошинском районе полицейские остановили автомобиль Opel, водитель которого нарушил ПДД", – рассказали правоохранители.

Как отметили в пресс-службе во время общения, инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Пройти досмотр в установленном законом порядке мужчина категорически отказался. Проверив информацию о мужчине, патрульные выяснили, что он лишен права управления транспортным средством и в течение года привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Кроме того, осмотрев транспортное средство, в салоне обнаружили возможные наркотики.

На нарушителя составили несколько административных материалов, в частности, за нарушение ПДД (штраф 510 гривен) и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 34 тыс. грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве водитель легковушки на бульваре Вацлава Гавела на скорости протаранил припаркованный автомобиль. Как оказалось, он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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