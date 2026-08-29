"Взрывы — один, потом второй": очевидица рассказала о первых минутах после российского удара по Киевской области 28 августа

В результате атаки российского дрона на посёлок Мила Киевской области 28 августа раздалось несколько сильных взрывов. В результате одного из них над населённым пунктом "вырос" огромный огненный "гриб".

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Об этом рассказала местная жительница Людмила, сообщают СМИ. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать все службы.

Что известно

"Вижу, все люди идут в сторону Милы. Огромный черный-пречерный столб дыма, запах ужасный, но дым сразу уходил вверх. Потом он начал стелиться по лесу. Затем раздались взрывы – один, потом второй", — рассказала женщина.

По ее словам, в какой-то момент, когда она вернулась домой, раздался сильный взрыв, ее настиг горячий воздух, затем еще один взрыв, сопровождавшийся "огромным "грибом".

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Что предшествовало

Вечером в пятницу, 28 августа, в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Известно о шести пострадавших, есть погибшие, повреждены дома.

Начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил, что в Киевской области перекрыто движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автодороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях.

Как писал OBOZ.UA, российские войска в ночь на 29 августа вновь атаковали Украину, взрывы раздавались и в Киеве. В Святошинском районе столицы из-за вражеской атаки вспыхнул пожар в девятиэтажном жилом доме, разрушено перекрытие между горящей квартирой и крышей.

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