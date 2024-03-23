Выписали штрафы на почти 75 тыс. грн: под Киевом остановили водителя, который второй раз за год сел за пьяным руль. Фото

В Гостомеле Киевской области остановили водителя, управлявшего машиной в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, это уже второй случай за последний год – в прошлый раз за такое правонарушение его лишили водительского удостоверения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафы почти на 75 тысяч гривен.

"Недавно на улице Мира в Гостомеле инспекторы остановили авто Audi A4 за нарушение ПДД. Инспекторы, общаясь с водителем, заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, и предложили вождю пройти осмотр на состояние опьянения. Муж согласился. Результат осмотра составил 1,46 промилле алкоголя в крови водителя. Этот показатель превысил установленную норму более чем в 7 раз", – рассказали в пресс-службе.

Как оказалось, мужчина уже лишен права управления машиной, за аналогичное нарушение – он не впервые в течение года сел за руль под хмельком.

На него составили административные материалы за управление в состоянии опьянения второй раз в течение года (штраф 34 тысяч гривен) и за управление лицом, лишенным права управления транспортными средствами повторно в течение года (штраф 40,8 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Ворзеле Киевской области правоохранители остановили водительницу мотоцикла, которая ездила в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что женщина не имела права управлять таким видом транспорта.

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