На Киевщине патрульные остановили женжину-водителя мотоцикла: ездила без прав и пьяной. Фото

В Ворзеле Киевской области правоохранители остановили водитель мотоцикла, которая ездила в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, оказалось, что женщина не имела права управлять таким видом транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. На нарушительницу составили сразу два админпротокола.

"На днях, около 21:00, на улице Курортной в Ворзеле инспекторы остановили мотоцикл Honda XR 125 за нарушение ПДД. Общаясь с 20-летней водительницей, полицейские заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения и предложили последний пройти осмотр состояния опьянения. Гражданка согласилась. Результат освидетельствования составил 1,10 промилле алкоголя в крови и превысил установленную норму более чем в 5 раз", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, было установлено, что женщина не имеет права управлять транспортным средством. На нее составили административные материалы за управление в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и управление транспортом без прав (штраф 3,4 тыс. гривен).

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области правоохранители устроили погоню за автомобилем BMW, который ехал с нарушением ПДД в комендантский час. Как оказалось, у водителя легковушки были признаки алкогольного опьянения.

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