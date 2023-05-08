Выбиты окна в домах и поврежденные автомобили: последствия российской атаки в Соломенском районе Киева. Фоторепортаж

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков российского дрона-камикадзе, в ночь с 7 на 8 мая, было повреждено более 15 автомобилей. Кроме того, в 7 домах рядом были выбиты окна.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В общей сложности силами ПВО было сбито более 30 баражирующих боеприпасов.

Так, в ночь на 8 мая страна-террорист РФ снова атаковала Украину, в частности, дронами-камикадзе Shahed. Силами ПВО были сбиты все БПЛА врага, зафиксировавшиеся в воздушном пространстве Киева. К сожалению, в результате падения обломков было травмировано 5 человек, им врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Соломенском районе поврежден резервуар, в результате чего произошел с виток дизельного топлива без дальнейшего возгорания. На стоянке обломками было повреждено более 15 автомобилей, один из которых полностью сгорел. Также взрывной волной выбило окна в окрестных домах.

Напомним, в Киевской области в ночь с 7 на 8 мая в результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов. Всего в течение ночи правоохранители получили 40 сообщений о пролете вражеских БПЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в ночь с 7 на 8 мая обломками сбитого БПЛА была повреждена многоэтажка. Коммунальные службы уже приступили к уборке территории, а также на место происшествия приехал мэр столицы. По его словам, это самая массовая атака врага дронами на город.

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