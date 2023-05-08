В Киевской области в результате ночной атаки БПЛА произошел пожар: известны подробности. Фото

В Киевской области в ночь с 7 на 8 мая в результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов. Всего в течение ночи правоохранители получили 40 сообщений о пролете вражеских БПЛА.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Жители региона призвали не игнорировать сообщения о воздушной тревоге.

"40 сообщений о пролете БПЛА на линию "102" мы получили этой ночью от граждан. В результате вражеской атаки произошло возгорание травяного настила в одном из районов области. Полицейские Киевщины и ГСЧС отреагировали мгновенно. Спасибо Силам противовоздушной обороны ВСУ за уничтожение вражеских беспилотников. Отработали отлично!", – написал Небытов.

Генерал полиции в очередной раз призвал жителей Киевской области не игнорировать сообщения об опасности и во время вражеских атак находиться в укрытиях.

Напомним, страна-агрессор РФ около полуночи (в ночь на понедельник, 8 мая) атаковала украинскую столицу 35 дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА, в то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, а также пострадавшие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина первой в мире сбила баллистическую ракету типа "Кинжал" из ЗРК Patriot. Эти американские ранее системы никогда не работали с подобными целями.

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