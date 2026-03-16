Врачи до последнего боролись за жизнь: количество погибших от атаки РФ по Киевской области 14 марта возросло до 6 человек

В больнице от ранений, полученных во время массированного обстрела РФ в ночь на 14 марта, умер мужчина. Это уже шестая жертва вражеской атаки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"К сожалению, имеем еще одну потерю... В больнице от ранений, полученных во время массированного вражеского обстрела в ночь на 14 марта, умер мужчина 1981 года рождения. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти его не удалось", – сообщил Калашник.

Он добавил, что это уже шестая жертва террористической атаки врага на Киевщину.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 14 марта, страна-агрессор Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами. Под прицелом оказалась Киевщина, взрывы раздавались в столице и пригороде.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта российская оккупационная армия устроила очередную массированную атаку по территории Украины. Враг обстреливал объекты энергетической инфраструктуры.

