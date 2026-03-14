РФ атаковала Киев и пригород баллистикой: прогремели взрывы

В ночь на субботу, 14 марта, страна-агрессор Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами. Под прицелом оказалась Киевщина, взрывы раздавались в столице и пригороде.

Видео дня

Об угрозе баллистики предупредили в Воздушных силах ВСУ. Мониторы уточнили, что пуски происходили с территории Брянской области РФ.

"Враг осуществляет атаку баллистическими ракетами. Будьте внимательны и осторожны до отбоя тревоги!" – призвал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Вскоре добавилась угроза с юга – россияне запустили из Крыма ракеты "Циркон". Они летели в направлении Киева и Наливайковки (Киевская область).

Также враг направил в сторону Киева и области ударные БпЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 13 марта страна-агрессор Россия подняла в небо группу стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также в воздухе находятся Ту-160. Параллельно продолжается атака ударными БпЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!