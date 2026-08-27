Возникли пожары, есть повреждения: у КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь на 27 августа нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в частности, были повреждены складские помещения, возникли пожары.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Враг всю ночь атаковал Киевскую область ударными дронами и баллистическими ракетами. В Бориспольском районе в результате атаки возник пожар в складских помещениях. В настоящее время продолжается его ликвидация, на месте задействованы все необходимые службы", – говорится в сообщении

Кроме того, повреждены складские помещения в Фастовском районе и по одному частному дому в Броварском и Вышгородском районах. По предварительной информации, пострадавших среди населения нет.

Что предшествовало

В ночь на четверг, 27 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил почти все имеющиеся средства поражения, взрывы прогремели в Запорожье, Павлограде, Кривом Роге, Кременчуге, Полтаве, Киеве и в Одесской области.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 августа страна-террорист Россия нанесла очередной комбинированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки в городе, в частности, были повреждены здание гимназии и коммунальное медицинское учреждение.

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