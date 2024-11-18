Вот над нами: пограничники с помощью ПЗРК сбили российскую крылатую ракету на Киевщине. Видео

Пограничники Житомирского отряда посредством переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) сбили российскую ракету Х-101. Событие произошло в небе над Киевской областью.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Граждан еще раз призывали не игнорировать воздушную тревогу.

"Крылатую вражескую ракету Х-101 уничтожили пограничники Житомирского отряда из ПЗРК в небе над Киевщиной", – рассказали в пресс-службе ГНСУ.

На опубликованном видео можно увидеть, как пограничники готовятся к поражению вражеского объекта, и после того, как они замечают российскую ракету, один из них производит точный выстрел.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется при российском вторжении РФ в Украину с 2022 года.

Напомним, утром 17 ноября солдат Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад" Наталья Грабарчук уничтожила российскую крылатую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Это был ее первый боевой пуск и первое попадание.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

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