Водитель заснул за рулем: под Киевом Mercedes на скорости протаранил дерево. Фото

В Борисполе Киевской области автомобиль Mercedes-Benz на скорости протаранил дерево. По словам водителя легковушки, ДТП произошло из-за этого, что он заснул за рулем.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города. На нарушителя составили сразу два админпротокола.

"Усталый водитель – источник повышенной опасности на дороге. Происшествие, произошедшее сегодня утром на улице Киевский Путь обошлось без травмированных. Водитель транспортного средства Mercedes-Benz E200 не справился с управлением, из-за чего совершил наезд на дерево. Кормчий объяснил инспекторам, что уснул за рулем. К счастью, помощь медиков мужчине не понадобилась", – уточнили в полиции.

На водителя составили админпротоколы за нарушение ПДД, что привело к аварии (штраф 850 гривен) и за управление транспортным средством лицом, не имеющим права вождения (штраф 3400 гривен).

Напомним, в поселке Козин Киевской области пьяный водитель Mini Cooper, пытаясь скрыться от полиции, протаранил электросопротивление, а затем – припаркованные авто. В результате ДТП пострадали три человека, среди которых двое – несовершеннолетние.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в ночь с 13 на 14 февраля во время комендантского часа легковушка на скорости протаранила автоцистерну. Событие произошло на улице Милославской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!